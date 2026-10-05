Cinéma
5 secrets de tournage du film Resident Evil
Le reboot de la saga Resident Evil est en salles depuis le 16 octobre. L’occasion pour nous de vous dévoiler quelques secrets de tournages que vous ignoriez sur le film.
1- Les infectés sont des acteurs maquillés
Les infectés qui envahissent la célèbre ville de Raccoon City sont en réalité des acteurs et des actrices qu’on a maquillés. Ce sont donc des humains, contrairement à ce qu’on pourrait penser ! Une belle prouesse technique.
2- L’acteur principal buvait du café entre deux prises
Austin Abrams aimait boire « un p’tit kawa » lorsque le tournage était interrompu. Selon nos sources, il pouvait aussi boire un verre d’eau ou même un soda. Une habitude « un peu dingue » qui amusait beaucoup l’équipe technique.
3- Le réalisateur disait « Coupez ! » quand la scène était bonne
Zach Cregger est connu dans le milieu pour dire « COUPEZ ! » lorsqu’il termine une scène. Des bruits de couloir affirment qu’il disait aussi « Moteur… Action ! » en introduction. Une petite habitude qu’il avait inventée lorsqu’il était en fac de cinéma.
4- Le générique rappelle les gens qui ont participé au film
Détail incongru : le film se termine et fait étrangement défiler les noms et postes des gens qui y ont participé. On apprend donc par exemple qui s’est occupé de la lumière ou les noms de quelques figurants.
5- Le film dure 1h37
C’était une volonté du réalisateur et du producteur : faire un film qui ne dure pas 1h38 ni 1h36. La durée idéale était donc d’1h37. CQFD.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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