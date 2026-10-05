5 secrets de tournage du film Resident Evil

1- Les infectés sont des acteurs maquillés

Les infectés qui envahissent la célèbre ville de Raccoon City sont en réalité des acteurs et des actrices qu’on a maquillés. Ce sont donc des humains, contrairement à ce qu’on pourrait penser ! Une belle prouesse technique.

2- L’acteur principal buvait du café entre deux prises

Austin Abrams aimait boire « un p’tit kawa » lorsque le tournage était interrompu. Selon nos sources, il pouvait aussi boire un verre d’eau ou même un soda. Une habitude « un peu dingue » qui amusait beaucoup l’équipe technique.

3- Le réalisateur disait « Coupez ! » quand la scène était bonne

Zach Cregger est connu dans le milieu pour dire « COUPEZ ! » lorsqu’il termine une scène. Des bruits de couloir affirment qu’il disait aussi « Moteur… Action ! » en introduction. Une petite habitude qu’il avait inventée lorsqu’il était en fac de cinéma.

4- Le générique rappelle les gens qui ont participé au film

Détail incongru : le film se termine et fait étrangement défiler les noms et postes des gens qui y ont participé. On apprend donc par exemple qui s’est occupé de la lumière ou les noms de quelques figurants.

5- Le film dure 1h37

C’était une volonté du réalisateur et du producteur : faire un film qui ne dure pas 1h38 ni 1h36. La durée idéale était donc d’1h37. CQFD.

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