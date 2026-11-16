Le prochain salon du « Made in France » délocalisé en Roumanie

Le quatorzième salon du Made in France a clôturé ses portes dimanche 15 novembre et tous les regards sont déjà tournés vers la quinzième édition qui se tiendra en Roumanie, à Bucarest. C’est Fabienne Delahaye, fondatrice et présidente du MIF Expo, qui l’a annoncé hier soir à l’issue de la quatorzième édition. Si cette annonce a déjà créé quelques remous, la présidente nie toute allégation de « retour en arrière » : « Le salon du MIF reste fidèle et attaché à ses principes, la Roumanie est membre de l’UE depuis 2007, c’est la petite sœur de la France, ce n’est pas de la vraie délocalisation et ça n’enlève rien au « Made in France » ». Puis d’ajouter : « Le seul changement est que par respect pour nos hôtes, le salon sera rebaptisé : « Fabricat in Frantja » ».

Un faux problème ?

Reste que la polémique ne cesse d’enfler, certains arguant que c’est la mort du « Made in France » si même le salon censé représenter la fabrication française use des mêmes techniques que les multinationales pour réduire les coûts au risque de baisser les salaires et de contourner les droits de douanes. D’autres, au contraire, comme Patrick, un exposant rencontré hier dans les allées du salon, ne voient pas le problème : « C’est très pratique, certains articles pourront être confectionnés sur place. J’ai déjà prévu pour chacune de mes chemises au moins un bouton fabriqué dans l’Allier afin que ma production reste « Made in France ».

Bref, si l’on en croit nombre d’acteurs du secteur, cette décision n’empêchera pas les produits confectionnés en France de perdurer. Il n’y a que les étiquettes « Made in France » qui seront désormais toutes fabriquées au Liechtenstein.

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