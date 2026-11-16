Monde Libre
Le prochain salon du « Made in France » délocalisé en Roumanie
Alors que le quatorzième salon du Made in France s’est achevé ce dimanche à Paris Expo Porte de Versailles, on sait déjà que celui de l’année prochaine aura lieu en Roumanie.
Le quatorzième salon du Made in France a clôturé ses portes dimanche 15 novembre et tous les regards sont déjà tournés vers la quinzième édition qui se tiendra en Roumanie, à Bucarest. C’est Fabienne Delahaye, fondatrice et présidente du MIF Expo, qui l’a annoncé hier soir à l’issue de la quatorzième édition. Si cette annonce a déjà créé quelques remous, la présidente nie toute allégation de « retour en arrière » : « Le salon du MIF reste fidèle et attaché à ses principes, la Roumanie est membre de l’UE depuis 2007, c’est la petite sœur de la France, ce n’est pas de la vraie délocalisation et ça n’enlève rien au « Made in France » ». Puis d’ajouter : « Le seul changement est que par respect pour nos hôtes, le salon sera rebaptisé : « Fabricat in Frantja » ».
Un faux problème ?
Reste que la polémique ne cesse d’enfler, certains arguant que c’est la mort du « Made in France » si même le salon censé représenter la fabrication française use des mêmes techniques que les multinationales pour réduire les coûts au risque de baisser les salaires et de contourner les droits de douanes. D’autres, au contraire, comme Patrick, un exposant rencontré hier dans les allées du salon, ne voient pas le problème : « C’est très pratique, certains articles pourront être confectionnés sur place. J’ai déjà prévu pour chacune de mes chemises au moins un bouton fabriqué dans l’Allier afin que ma production reste « Made in France ».
Bref, si l’on en croit nombre d’acteurs du secteur, cette décision n’empêchera pas les produits confectionnés en France de perdurer. Il n’y a que les étiquettes « Made in France » qui seront désormais toutes fabriquées au Liechtenstein.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
Les plus consultés
-
SociétéIl y a 2 semaines
Il gâche la soirée échangiste en proposant un jeu de société
-
HoroscopeIl y a 2 semaines
Horoscope du 2 novembre 2026
-
SociétéIl y a 1 semaine
5 astuces pour survivre à une rencontre avec un CRS
-
SociétéIl y a 2 semaines
Paris – Le premier bar à poivrots ouvre dans le Marais
-
HoroscopeIl y a 1 semaine
Horoscope du 9 novembre 2026
-
PolitiqueIl y a 4 jours
Elle shazame le vent et tombe sur un discours de Jérôme Guedj
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Présidentielle – Aurore Bergé annonce son ralliement à Gabriel Attal, Édouard Philippe et vingt autres candidats
-
SociétéIl y a 1 semaine
Gorafi Magazine : Dernière sommation, nous allons faire usage de la force