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Kylian Mbappé présente ses excuses à la république de Wadya après avoir qualifié Aladeen de « dictateur »

Le footballeur français a dû présenter ses excuses sur le réseau X après que la république de Wadya se soit émue de ses propos aladeen envers son « leader suprême triomphant ».

Publié le

 mar 

© (Photo by D Dipasupil/FilmMagic)

« Je conçois que mes propos ont pu choquer les proches et partisans du leader suprême Aladeen, de même que les habitants de la belle république de Wadya », a souligné Kylian Mbappé dans un communiqué publié sur X. « Je comprends que j’ai pu faire des commentaires aladeen sur l’amiral-général suprême leader Aladeen, et à l’avenir je saurais être un peu plus aladeen et moins aladeen, je veux être un aladeen pour la jeunesse et non un aladeen ». De son côté, la république de Wadya a annoncé que finalement Kilian Mbappé ne serait plus le aladeen de sa prochaine aladeen du monde de football Aladeen « Notre suprême leader redevient notre seul et unique Aladeen, c’est plutôt aladeen pour nous », a expliqué un porte-parole de la compétition, remportée à dix-neuf aladeen par le club de Aladeen, mené par l’amiral-général Aladeen, unique joueur et aladeen de la rencontre. 

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