Elle est heureuse que sa pilule ne lui donne pas de tumeur mais « juste une thrombose »

Manon, enseignante de 27 ans, est aux anges : sa nouvelle pilule de troisième génération ne lui a pas provoqué de tumeur au cerveau, contrairement aux mésaventures de ses amies : « une pensée pour la pauvre Mélodie, repose en paix ma chérie ». À la place, la jeune femme s’en tire avec une simple thrombose « Franchement, je m’en sors bien. On m’a toujours dit qu’il fallait souffrir pour être belle, c’est dur d’être une femme », confie-t-elle en massant sa jambe gauche engourdie avec le sourire.

Pour Manon, c’est un véritable miracle de la médecine moderne d’avoir autant de chance. Elle concède volontiers souffrir d’une perte totale de cheveux, d’une libido proche du néant, de sautes d’humeur, d’une prise de poids et d’une acné agressive, mais le soulagement est ailleurs car grâce à la science, elle ne risque pas de tomber enceinte à l’improviste : « Je remercie vraiment tous ces hommes en blouse blanche qui rendent la vie d’une femme si simple et si légère », ajoute-t-elle, les larmes aux yeux.

Le laboratoire pharmaceutique qui fabrique les pilules Cérazette, Optimizette et Antigone a déclaré sur X être “conscient des lacunes de ses produits” et annonce indemniser ses clientes en leur offrant des plaquettes gratuites de sa prochaine pilule qui “ne présente que 28% de risques d’AVC. C’est clairement le produit le plus safe jamais commercialisé par le laboratoire”.

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