Frustration – 86% des Français considèrent insupportable de… Voir plus

C’est une étude qui aura nécessité plus de 25 ans de travaux. Les équipes du professeur Anatole Barnier du CNRS de Grenoble s’apprêtent enfin à publier leurs résultats. Des conclusions qui pourraient, selon elles, changer radicalement notre connaissance du monde tel que nous le connaissons. « C’est tout bonnement incroyable. Je ne crois pas que vous vous rendiez compte ce que tout ça implique. C’est vertigineux ! » commente le professeur Anatole Barnier des étoiles plein les yeux. « Il y aura un avant et un après cette étude » ajoute ému Thibault Courtelle, son bras droit. Un enthousiasme également partagé par Anne-Lise Grétois, laborantine. « Quand j’ai appris ce qu’on avait découvert, j’ai tout de suite craint pour ma vie » se confie-t-elle en jetant un coup d’œil furtif vers les fenêtres du laboratoire et de se mettre à couvert en se collant contre un mur.

Lorsque nous avons eu la chance de poser les yeux sur cette étude, nous avons nous aussi eu du mal à y croire. Des données tellement aberrantes qu’elles pourraient faire tomber en une fraction de seconde la totalité des gouvernements de la planète. Des suites de chiffres tellement folles que nous avons tout d’abord pensé qu’il s’agissait d’une erreur. Mais non. Une étude minutieuse mettant en parallèle « limite de la patience humaine », « manipulation consciente », « valse algorithmique » et « complot mondial » que, malgré les nombreuses mises en garde, nous avons tout de même décidé de dévoiler ici.

Avant de lire ce qui va suivre, gardez bien en tête que vous ne pourrez pas faire machine arrière. Vous devrez vivre toute votre vie avec ce nouveau prisme de la réalité. Un poids indélébile qui bouleversera à jamais votre rapport au reel. En effet, d’après cette étude, près de 86% des français entre 18 et 88 ans sont… (La suite de cet article, incluant l’ensemble des éléments d’analyse, les données complètes ainsi que les témoignages recueillis, est réservée aux abonnés premium. Pour accéder à l’intégralité du contenu et consulter nos informations exclusives, nous vous invitons à souscrire à une offre d’abonnement pour seulement 989,90€ par mois.

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