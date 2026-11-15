Société
A40 – Un accident de la route fait trois morts et 1200 voyeurs
Un violent accrochage entre deux véhicules a entraîné la mort tragique de 3 passagers et la naissance déplorable de 1200 voyeurs. Reportage.
C’est au km 47 de l’A40, entre les sorties vers Rungis et Chevilly Larue, qu’une Kia Picanto et une Citroën Qashqai se sont brutalement accrochées ce mercredi aux alentours de 11 h. Un carambolage monstre qui a nécessité l’intervention express de plusieurs dizaines de secouristes. « On a rapidement réussi à sortir les trois corps coincés au cœur des épaves. Par contre, pour les 1200 voyeurs retrouvés sur la quatre-voies à proximité du crash, on a rapidement été submergé par le nombre » commente sur place le chef secouriste Guillaume Rouvier. « Il y en avait partout : des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des conducteurs, des passagers… On sait qu’on va forcément en croiser quand on fait ce métier, mais même en le sachant c’est toujours une épreuve » poursuit-il, avant de vomir violemment sur le terre-plein.
Les premiers examens réalisés sur les voyeurs ont révélé un état général particulièrement préoccupant. « 89 % des cas rencontrés présentaient un trouble sévère consistant à réduire drastiquement l’allure de leur véhicule en dessous de 10 km/h, tout en désarticulant leur cou en direction de l’accident. » détaille un agent du SAMU. « Chez certains sujets, on a même observé une torsion de leur nuque à 180 degrés pour continuer à regarder la scène de crash tout en poursuivant leur route. C’était terrifiant. » ajoute-t-il en réprimant un frisson.
La circulation a finalement pu reprendre son cours normal sur les coups de 14 h après que les secours ont totalement nettoyé la chaussée. Un répit malheureusement de courte durée puisque Autoroute FM (107.7) finira par signaler un nouvel accident quelques kilomètres plus loin, provoqué par plusieurs automobilistes ralentissant pour observer le bouchon créé par les automobilistes qui ralentissaient pour observer le premier accident.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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