Culture
6 choses que vous auriez aimé ne jamais savoir sur Céline Dion
Vous êtes envahi d’informations dispensables sur Céline Dion depuis plusieurs mois ? Le Gorafi va encore plus loin et vous révèle 5 choses que vous auriez largement préféré ignorer sur la chanteuse québécoise.
1/ Elle n’a jamais aimé les lentilles corail
Elle a pourtant essayé plusieurs fois mais le constat est invariablement le même : elle préfère encore les sardines à l’huile voire les choux de Bruxelles.
2/ Elle a failli s’appeler Gontrand
Ce n’est qu’une semaine avant sa naissance que ses parents se sont aperçus que le prénom était très populaire et que leur fille risquait de se retrouver avec plein d’autres petites Gontrand dans sa classe.
3/ C’est en entendant le bruit d’une perceuse qu’elle a eu envie de devenir chanteuse
Elle n’avait que 5 ans. Plus tard, à l’adolescence, elle a eu une confirmation de sa vocation en entendant hurler une alarme de voiture.
4/ Elle a été championne régionale de déli-délo en 1975
La petite Céline n’avait alors que 7 ans mais elle faisait déjà partie des leaders de la fameuse équipe des rouges de Charlemagne qui enchaînait les victoires.
5/ Sa couleur préférée est le blanc clair
Elle n’a pas vraiment d’explication pour justifier ce choix si ce n’est que le blanc foncé à tendance à rendre son teint « un peu terne ».
6/ Elle a caché toute sa vie à ses fans sa passion pour le jokari
Après de nombreuses hésitations, elle a décidé qu’elle le révèlerait au monde entier lors de ses concerts à Paris car « certains secrets sont trop lourds à porter ».
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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