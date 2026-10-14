Dieu perd la Terre au Blackjack

C’est un Dieu visiblement déconfit qui est apparu ce matin à l’Humanité par l’intermédiaire d’un toast. Une visite exceptionnelle que le Tout-Puissant justifie par une grande nouvelle à annoncer aux Hommes. « Mes fils, mes filles, j’ai merdé », explique-t-il penaud. « Je suis parti au casino ce dimanche pour fêter mon 13,8 milliardième anniversaire et, pris d’un péché d’orgueil, j’ai misé la Terre au Blackjack. », poursuit-il en se tapotant les index. « Du coup, désolé mes enfants, mais à partir d’aujourd’hui, vous êtes la propriété de Kakouzoutt, le goret coprophage de la galaxie du bouc », conclut-il avant de disparaître dans un nuage de miettes.

Selon plusieurs témoins présents dans le casino, Dieu aurait tenté le tout pour le tout malgré un jeu qualifié de « profondément merdique ». Après avoir commencé par miser des petites sommes, le Grand Créateur aurait fini par se retrouver à sec. Il aurait alors décidé de se rabattre sur des objets trouvés au fond de ses poches : une pomme, une lyre, 23 côtes d’Adam, une puff, avant de finalement miser gros en posant la planète Terre au centre de la table. Un geste audacieux qui lui aurait fait perdre sa création en moins de huit secondes après avoir hurlé « Contre-Uno ! » en posant deux deux.

Malgré cette mauvaise nouvelle, Dieu s’est néanmoins voulu rassurant en précisant à ses fidèles que rien ne changerait pour eux puisqu’il aurait négocié un droit de non-regard sur sa création auprès du nouveau propriétaire, lui permettant de continuer à ne pas regarder les problèmes se déroulant sur Terre comme à son habitude.

Rejoignez le club des Gens qui Lisent Encore des Mails avec la newsletter du Gorafi Newsletter Signup Δ J’accepte de recevoir des e-mails marketing et consens au stockage de mes données conformément à la Politique de confidentialité. Envoyer