Il était environ 8 heures ce dimanche quand la partie de chasse a viré au drame dans cette paisible forêt de la Nièvre. Jean-Louis, chasseur aguerri, croit apercevoir son fils sans défense derrière un buisson. L’occasion est trop belle : il épaule aussitôt son fusil et ouvre le feu. « Le plus incroyable dans cette histoire, c’est qu’en 22 ans de permis de chasse, c’est la première fois que je touche une cible », s’émeut le retraité.

Hélas, en accourant près de sa proie, Jean-Louis réalise immédiatement son erreur : il vient d’abattre un jeune chevreuil qui ressemblait à s’y méprendre à son fils Romain. « Ils avaient la même couleur de pelage… Peut-être que les bois au-dessus des oreilles auraient pu me mettre sur la piste, mais j’étais tellement excité que je n’ai pas réfléchi », regrette Jean-Louis, effondré à l’idée d’avoir abattu un animal innocent, qui avait probablement une famille.

Pris de remords, le chasseur s’est dénoncé lui-même aux gardes-chasse, qui lui ont retiré son permis sur-le-champ. « C’est le deuxième cas recensé depuis l’ouverture de la chasse il y a une semaine », déplore un gendarme venu constater les faits sur place. Quatre jours auparavant, un autre chasseur avait en effet abattu un sanglier en croyant apercevoir un cueilleur de champignons.

Prenant le sujet très au sérieux, la Fédération nationale des chasseurs a publié ce matin un communiqué rappelant les règles à respecter pour s’adonner à cette noble passion : chasser de préférence la nuit, par temps brumeux ou en zone peu éclairée, ne jamais porter de lunettes de vue et éviter de partir en forêt avec une alcoolémie inférieure à 1,2 grammes. « Ce sont les conditions indispensables pour continuer d’honorer nos traditions et alimenter la rubrique faits divers de la presse locale chaque week-end », a insisté Willy Schraen, président de la Fédération, qui rappelle la règle d’or de tout bon chasseur : tirer d’abord, réfléchir ensuite.

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