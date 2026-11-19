Monde Libre
Texas – Les condamnés à mort innocents auront droit à deux repas
L’État du Texas offrira deux repas complets aux détenus condamnés à la peine capitale qui se révéleront finalement innocents. Reportage.
Chaque année aux États-Unis, ce sont près d’une affaire criminelle sur vingt qui aboutit à une condamnation injustifiée. Un chiffre vertigineux qui a poussé ce mardi le gouverneur de l’État du Texas, Greg Abbott, à prendre des mesures drastiques. « Chaque condamné qui, après enquête, se verra être finalement innocent aura désormais droit à un deuxième dernier repas avec du rab de sauce », déclare-t-il solennellement avant d’ajouter : « Cela retardera au passage l’heure de l’injection létale de trente minutes à une heure et on leur doit bien ça ! »
Des mesures uniques saluées par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme et déjà mises en place au sein de la Huntsville Unit (Texas). Warren Jonas, 37 ans, condamné à mort pour le meurtre d’une assistante sociale en 2019, est le premier à avoir bénéficié de ce traitement de faveur. « Ce matin, quand on m’a tiré hors de ma cellule pour m’exécuter, on m’a annoncé deux choses : l’enquête a finalement prouvé que j’étais innocent. Et au vu de ma situation, je vais avoir le droit à une double dose de frites aujourd’hui à la cafétéria. », exulte-t-il guilleret. « Y’a pas à dire, les journées qui commencent comme ça, ça vous redonne goût à la vie », poursuit-il, avant d’être tiré violemment par les bras par deux gardes jusqu’à la chambre d’injection.
Une avancée majeure en matière de respect de la vie humaine qui ne s’arrête pas là puisque le gouverneur de l’État de Floride a également annoncé que chaque condamné à mort réputé innocent sera exécuté en direct sur Twitch et les revenus générés intégralement reversés à sa famille.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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