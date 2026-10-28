Selon les astronomes, la France sera plongée dans le noir entre 21h et 6h du matin

La Terre s’apprête à vivre ce mercredi un phénomène d’une rare ampleur qui devrait toucher progressivement la totalité des habitants du globe. « Le Soleil se retrouvera de l’autre côté de la Terre précisément entre 21h10 et 6h13 du matin, heure française », explique le professeur Jasper Wiśniewski de l’Agence spatiale européenne (ESA). « Cela plongera notre planète dans le noir absolu avec un décalage de plusieurs heures en fonction des pays, et ce jusqu’à demain », poursuit il, des étoiles plein les yeux, avant de se connecter hâtivement au satellite d’imagerie spatiale Sentinel pour immortaliser les images du phénomène.

Observable cette fois-ci à l’œil nu sans avoir besoin de lunettes, d’une passoire ou d’une boîte de Pringles trouée, ce phénomène, que les scientifiques ont baptisé « nocti-propagation », devrait se caractériser par une chute de 94 % de la lumière du jour, une diminution progressive des températures ainsi que par une nette augmentation de la visibilité des étoiles et des corps célestes. Les plus chanceux pourraient même apercevoir la Lune, un astre le plus souvent impossible à contempler en journée.

Les astronomes recommandent toutefois aux Français de ne pas céder à la panique puisque le Soleil devrait réapparaître spontanément dès les premières lueurs du jour. Un phénomène exceptionnel à ne pas rater puisque, selon les experts, il ne devrait pas se produire de nouveau avant au moins 24 heures

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