Société
Grâce au passage à l’heure d’hiver, leur bébé pleure une heure de plus
Si le passage à l’heure d’hiver est une bénédiction pour les gros dormeurs, c’est aussi l’occasion rêvée pour les bébés de pleurer une heure de plus.
Nicolas et Laurine ont une petite fille de 8 mois, Suzanne, qui ne fait toujours pas ses nuits. Leur manque de sommeil se fait sentir dans chaque cellule de leur corps, mais ils ont décidé de chérir ces petits moments volés où ils se lèvent la nuit pour calmer les pleurs de leur enfant : « Même si on se lève à tour de rôle, c’est toujours moi qui l’entends en premier » annonce Laurine « Parce que Nicolas est trop égoïste quand il dort… Alors je ne me prive pas pour le secouer et l’insulter pour qu’il aille la calmer. Ces instants de complicité, on sait qu’ils ne dureront pas éternellement, alors on en profite un maximum. Et ce passage à l’heure d’hiver, ça nous permet d’en avoir une heure de plus, pour le même prix ! (rires) »
Nicolas, quant à lui, a décidé de prendre avec philosophie ces réveils intempestifs : « Comme notre petite Suzanne a mis fin à notre vie sexuelle et nous a dressés l’un contre l’autre, on a développé une espèce de syndrome de Stockholm. Plus notre bébé gâche notre vie et plus on l’aime d’amour, et c’est ça qui est beau. Chaque nuit qu’elle nous vole parce qu’elle n’est pas foutue de dormir 8 heures d’affilée, c’est une occasion pour nous de l’aimer encore plus que la veille.»
Et de confier qu’avec le passage à l’heure d’hiver, ils ont droit à une heure de rab, avant d’ajouter « C’est un joli cadeau du gouvernement. Ah attendez, je l’entends pleurer, il faut qu’on vous laisse. »
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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