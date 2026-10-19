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Politique

Emmanuel Macron s’engage solennellement à ne prendre aucune décision importante

Lors de son allocution hier soir, le président de la république a promis de ne prendre absolument aucune décision importante. Analyse.

Publié le

 mar 


« Je m’engage, devant vous, à ne pas avoir une influence sur la situation qui nous préoccupe ou de répondre de quelques manières aux inquiétudes légitimes des Français », a expliqué le président lors de son intervention. « Jamais je n’ai pesé dans le débat national, ce n’est pas maintenant que je vais commencer », a-t-il rappelé. « Devant vous, je vous fais la promesse de ne prendre aucune décision importante », soulignant qu’il était vital de ne rien faire en attendant que la situation évolue. « Je ne ferme pas la porte à la création urgente d’un numéro vert ou des cahiers de doléances », a-t-il cependant tempéré. 

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