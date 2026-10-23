Le gouvernement autorise les manifestations de 18h à 18h02

« Je n’aurais pas dû interdire les manifestations non-syndicales. C’était anti-démocratique et je le regrette », a déclaré Emmanuel Macron à l’issue d’une nouvelle réunion avec les services de renseignement. « Aussi, je m’engage aujourd’hui à ce que chaque personne qui souhaite exprimer son mécontentement puisse le faire quand elle le souhaite et sans aucune contrainte, entre 18h et 18h02 », poursuit-il. « Passé cet horaire, les préfets proposeront des tracés alternatifs aux manifestants jusqu’à des lieux dépourvus de caméras afin de permettre aux forces de l’ordre de faire revenir le calme ».

Une annonce qui a été plutôt bien accueillie par les manifestants, à l’image de Léo, 19 ans. « C’est sûr que deux minutes, ce n’est pas énorme, mais avec la bonne préparation, on devrait savoir précisément combien de temps il nous reste », commente-t-il, avant de fracasser la vitrine d’un magasin de montres. Même son de cloche du côté de Mathis, 22 ans. « Deux minutes, c’est largement suffisant pour voir disparaître un gouvernement. Regardez un petit peu Sébastien Lecornu. »

En attendant l’acte 2 samedi prochain, le ministère de l’Intérieur a également déclaré que chaque manifestant souhaitant étendre son mécontentement après 18h02 pourra le faire depuis chez lui en y pensant très fort.

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