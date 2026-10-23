Politique
Le gouvernement autorise les manifestations de 18h à 18h02
Les manifestations lycéennes pourront finalement avoir lieu mais seulement durant deux petites minutes.
« Je n’aurais pas dû interdire les manifestations non-syndicales. C’était anti-démocratique et je le regrette », a déclaré Emmanuel Macron à l’issue d’une nouvelle réunion avec les services de renseignement. « Aussi, je m’engage aujourd’hui à ce que chaque personne qui souhaite exprimer son mécontentement puisse le faire quand elle le souhaite et sans aucune contrainte, entre 18h et 18h02 », poursuit-il. « Passé cet horaire, les préfets proposeront des tracés alternatifs aux manifestants jusqu’à des lieux dépourvus de caméras afin de permettre aux forces de l’ordre de faire revenir le calme ».
Une annonce qui a été plutôt bien accueillie par les manifestants, à l’image de Léo, 19 ans. « C’est sûr que deux minutes, ce n’est pas énorme, mais avec la bonne préparation, on devrait savoir précisément combien de temps il nous reste », commente-t-il, avant de fracasser la vitrine d’un magasin de montres. Même son de cloche du côté de Mathis, 22 ans. « Deux minutes, c’est largement suffisant pour voir disparaître un gouvernement. Regardez un petit peu Sébastien Lecornu. »
En attendant l’acte 2 samedi prochain, le ministère de l’Intérieur a également déclaré que chaque manifestant souhaitant étendre son mécontentement après 18h02 pourra le faire depuis chez lui en y pensant très fort.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
Les plus consultés
-
EconomieIl y a 4 jours
Un casseur repart avec cinquante milliards de dette après avoir dévalisé le ministère des finances
-
PolitiqueIl y a 3 jours
Des députés condamnés pour détournement de fonds publics dénoncent les pillages du 17 octobre
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Raphaël Glucksmann victime d’une victoire à la primaire du Parti socialiste
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Après avoir trouvé 3000 profs en quelques heures, Édouard Geffray scie Sébastien Lecornu en deux
-
SociétéIl y a 2 semaines
« Les lycéens sont des p’tits cons » par un vieux con
-
PolitiqueIl y a 4 jours
Emmanuel Macron s’engage solennellement à ne prendre aucune décision importante
-
MagazineIl y a 1 semaine
Gorafi Magazine : Dossier spécial Bismillah – Est-ce vraiment les ténèbres ?
-
PolitiqueIl y a 4 jours
Les dirigeants d’un pays dont l’hymne appelle à la révolte inquiets que le peuple se révolte