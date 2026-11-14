Selon une étude, la serveuse ne vous drague pas

Remplir votre verre d’eau, vous demander si tout s’est bien passé, poser une assiette de confit de canard devant vous en vous souhaitant bon appétit : autant de signes évocateurs que la serveuse vous drague ouvertement. Et pourtant, après des mois de travail, des chercheurs de l’université d’État de Pennsylvanie viennent de découvrir que tout ceci ne serait en réalité « que son travail ». « Nous avons observé pendant onze mois Claudia, une serveuse du restaurant de fruits de mer “The Captain Krabs” pendant tous ses services », commente le professeur Josh Cunningham à l’origine de l’étude. « Eh bien, j’ai été choqué de voir que ce que je pensais être un signe de drague bien lourde visait en réalité 99 % des clients », poursuit-il, profondément déçu.

Une étude qui porte aujourd’hui préjudice à près de 92 % des propriétaires de restaurants, à l’image de Jean-Noël Barrat, gérant de la brasserie « Les Cuisses Qui Se Touchent » à Montreuil. « Avant, on pouvait jouer sur cette ambiguïté pour pousser les clients à consommer. Une crème brûlée par-ci. Des profiteroles par-là. Mais depuis que l’étude est sortie, on voit bien que les sourires de Janice, notre serveuse, ne suffisent plus à inciter nos clients à reprendre du dessert », regrette-t-il en regardant une part de crème aux oeufs s’étaler mollement dans une coupelle.

À la suite de cette étude, le Syndicat des Professionnelles de l’Hôtellerie-Restauration (SPHR) est lui aussi monté au créneau en dénonçant « la privation d’un outil de travail » ainsi que « la divulgation d’un secret professionnel millénaire ayant un impact considérable sur le nombre de pourboires obtenus durant les services ». De son côté, le professeur Josh Cunningham a annoncé plancher avec ses équipes sur une toute nouvelle étude : déterminer si les hôtesses de l’air ont réellement envie de coucher avec vous lorsqu’elles vous apportent un plateau, un verre d’eau et du pain.

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