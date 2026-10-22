Monde Libre
Donald Trump accuse les Mexicains de venir voler le travail de ChatGPT
Le président américain a affiché ses craintes de voir le « fleuron de l’Amérique, ChatGPT » bientôt remplacé par « des hordes de latinos ». Reportage.
« Chaque année, des millions de Mexicains franchissent la frontière pour voler notre travail alors que ChatGPT est déjà là pour ça » a déclaré ce matin Donald Trump lors de la TechFest de Californie. « Leur langage incompréhensible fait de « i » et de « o » est clairement une volonté perfide de remplacer celui de nos IA fait de « 1 » et de « 0 » » poursuit-il en tapant violemment du poing sur son pupitre. « Croyez bien que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour empêcher ces sauvageons de détruire ce qui fait la grandeur de l’Amérique : notre capacité à mal prendre soin de nous sans jamais prendre soin des autres » conclut-il enfin, sous les applaudissements survoltés de ses partisans.
Au terme d’un gigantesque plan de bataille sobrement intitulé « Opération AI Caramba ! », le Secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis, Markwayne Mullin, a dévoilé plusieurs mesures visant à s’assurer que l’intelligence artificielle ne pâtisse pas du nombre toujours plus élevé d’immigrés dans les rues. Tout d’abord, le remplacement progressif de tous les éboueurs par une tablette Microsoft Surface Pro 13 pouces OLED avec Nano Banana. Ensuite, les récoltes saisonnières de fruits et légumes seront confiées exclusivement à l’agent Claude, capable de générer plus de 400 pages d’analyses itératives et stratégiques en moins de 30 secondes. Enfin, la plonge dans les restaurants sera désormais assurée par ChatGPT qui aura pour seule consigne de répondre « Je comprends votre frustration concernant cette pile d’assiettes sales » à chaque nouvelle commande.
Une annonce qui a provoqué une véritable levée de boucliers du côté des démocrates, qui ont immédiatement demandé à plusieurs mexicains de leur rédiger un discours anti-IA en moins de deux minutes et bénévolement, avant de le publier sur les réseaux.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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