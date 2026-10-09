Société
« Les lycéens sont des p’tits cons » par un vieux con
Les revendications des lycéens sont-elles légitimes ou illustrent-elles la chute vertigineuse du niveau scolaire par leur absurdité et leur incohérence ? Michel a son avis sur la question. Nous avons décidé de lui laisser la parole.
Je ne me prononce jamais sur rien avant d’avoir longuement réfléchi. Mais, là, au bout de cinq minutes, j’avais déjà compris : les lycéens sont des p’tits cons qui veulent pas bosser et qui ont juste envie de tout casser dans le pays. Quand je les entends parler et que je lis leurs pancartes, je me dis que c’est pas comme ça qu’on va remonter au classement PISA : ces p’tits merdeux savent même pas comment qu’y faut parler correctement le français.
Se méfier des intox
De toute façon, ils sont tous manipulés par La France insoumise, ils étaient très clairs là-dessus sur BFM TV. Et d’ailleurs LFI est aussi influencée par Vladimir Poutine et les bots russes, je l’ai lu plusieurs fois sur internet. Heureusement que je suis bien informé parce que je connais plein de gens qui se font complètement avoir et qui gobent toutes les fake news.
Les lycéens disent qu’ils ont peur pour leur avenir mais je vois pas de quoi ils se plaignent. Nous à notre époque, on n’avait pas les portables, on n’avait pas internet, on n’avait pas la 5G, on n’avait pas les 35 heures, les hivers étaient beaucoup plus rigoureux, et on arrivait quand même à s’en sortir. Mais bon, les gonzesses travaillaient pas, s’occupaient de la maison et savaient faire à manger. Donc au moins, les choses étaient à leur place et la société pouvait avancer.
Michel, un vieux con
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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