5 astuces pour survivre à une rencontre avec un CRS

Parlez-lui d’une voix calme mais ferme

Adressez-vous au CRS comme à un être humain. Usez pour cela de formules simples et directes telles que « Non ! », « Pschhhhtttt », « Pas bien ! », ou encore « Je compte jusqu’à 3 ! 1, 2… » en levant le dos de votre main. Si cela ne suffit pas, n’hésitez pas à employer l’éducation positive en lui expliquant qu’il est en « pleine tempête émotionnelle », que « son enfant intérieur est bougon » et que « c’est OK ». Résultats garantis !

Désarçonnez-le en lui jetant vos dents

Glissez délicatement vos doigts dans votre bouche puis jetez une à une vos dents sur le CRS. Totalement décontenancé, l’agent devant vous devrait finir par se lasser et partir chercher une nouvelle cible plus petite que lui pour transformer son visage prépubère en lasagnes Père Dodu. Malin.

Confiez-lui que votre mère s’appelle Martha

Dans un ultime effort pour créer du lien, confiez à votre agresseur que votre mère s’appelle Martha. Le CRS sera ému aux larmes et vous confiera que la sienne possède également le même prénom. Forts de cet atome crochu, vous pourrez alors vous prendre chaleureusement dans les bras puis échanger vos numéros de téléphone pour voir qui se chargera d’apporter un cake aux olives à la grande soirée Jeux de société chez Clothilde mardi prochain. Que c’est beau l’amitié !

Maintenez un eye-contact avec sa lacrymo

À l’instar du tigre ou du prêtre, le CRS attaque toujours par-derrière. Vite ! Fixez fermement sa bombe de gaz lacrymogène et ne détournez pas le regard. Si cette dernière se met à trembler, c’est que vous avez pris l’ascendant psychologique sur elle. Il ne vous reste plus qu’à avancer lentement votre main dans sa direction, puis à tenter de caresser le ventre du CRS en signe de soumission.

Déguisez-vous en Éric Zemmour

Dans la nature, nombreuses sont les espèces à avoir recours au camouflage pour fuir leur prédateur. Enfilez un déguisement grandeur nature d’Éric Zemmour et poussez des petits cris stridents ponctués des mots « noirs », « arabes » et « remigration » en arpentant les rues de la capitale, voûté, les mains dans le dos. Les CRS vous reconnaîtront alors comme l’un des leurs et formeront une meute docile autour de vous pour vous protéger des « méchants zadistes crasseux » et autres « islamo-végano-féministes ». La nature est bien faite.

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