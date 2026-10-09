Donald Trump dit vouloir créer le « prix Nobel de la guerre » 

« Si je ne peux pas avoir le prix Nobel de la paix alors je ferai tout pour créer le prix Nobel de la guerre », a déclaré ce matin le président Donald Trump suite à son deuxième échec. « Faire la guerre, ça demande de la virtuosité, du doigté, de la finesse. Il ne suffit pas de bombarder à tout va comme des bourrins, il faut avoir un plan, une vision. C’est de l’art. », poursuit-il ému en essuyant une larme sur sa joue avec le canon d’un Beretta. « La guerre, c’est la quintessence même de tous les autres prix Nobel : mathématiques, chimie, médecine, économie… et à la fin, fatalement, la paix. Mesdames et messieurs, je crois qu’il est grand temps de les célébrer aujourd’hui au sein d’un seul et même prix, car il représente tout ce qui fait de nous des êtres humains », conclut-il, avant de retourner dans son bureau déporter des Mexicains.

En plus du président Donald Trump lui-même, plusieurs personnalités sont déjà pressenties pour remporter cette nouvelle récompense : Vladimir Poutine pour son travail remarquable dans la préparation virtuose d’une Troisième Guerre Mondiale, Benjamin Netanyahu pour avoir remis au goût du jour le concept « un peu rêche et vétuste » du génocide et Fabien Mandon, chef d’état major français, pour son livre « Envoyer ses enfants au front OU comment protéger notre avenir en sacrifiant le futur ? ».

La cérémonie devrait se dérouler le 10 octobre prochain au théâtre Bachar Al-Assad de Damas. Un moment fort qui sera diffusé dans le monde entier via la plateforme de streaming Kick, suivi d’une table ronde réunissant plusieurs spécialistes, chargés de définir les critères exacts permettant de distinguer une guerre dite « ordinaire » d’une guerre « d’exception ».

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