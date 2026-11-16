Portrait – Qui est « Geoffroy le bourreau sanglant » élu personnalité de l’année 1050 ? 

C’est en l’an 1049 après J.C qu’Albéric de Choiseul, Grand Mestre de Burdigala, eut l’idée de créer le titre honorifique de « personnalité de l’année », une consécration visant à mettre à l’honneur un sujet au parcours hors du commun. Malgré plus de 50 noms évoqués, c’est Geoffroy Bourrel dit « le bourreau sanglant », exécuteur officiel de la cour de Henri Ier, qui se voit octroyer ce titre prestigieux le 9 juillet 1050 après avoir torturé plus de 14 000 condamnés en moins de 2 semaines. « Geoffroy Bourrel a été le premier bourreau à avoir arraché la langue d’un prisonnier en la faisant passer directement par son nez », commente hilare l’animateur Stéphane Bern. « C’est aussi lui qui est à l’origine du tout premier “décapsuleur de testicules à air comprimé”, une petite merveille d’ingénierie mélangeant mécanique de précision, rustine en caoutchouc, rats affamés et poix bouillante », poursuit-il, en tentant de cacher maladroitement un début d’érection.

Surnommé par ses pairs « l’Éradicateur », « La bête à 3 cornes », « L’écarteleur de rufiots » ou encore « L’Ange sans nom », Geoffroy « le bourreau sanglant », fils d’Adhémar Bourrel et d’Ursuline Castagnier, fut diplômé de l’École Supérieure de Torture Médiévale de Paris (option Écartèlement équestre) en 1026 après J.C. Très vite remarqué lors de son stage de fin d’étude chez « Supplice & Fils » alors qu’il a l’idée d’introduire un nid de frelon dans l’urètre d’un voleur de pommes, c’est le 7 octobre 1027 qu’il fait son entrée officiellement à la cour de Robert II le Pieux en tant qu’apprenti bourreau. Une place de choix qui lui permettra de monter rapidement les échelons pour passer « Bourreau junior », « Bourreau sénior », « Chef de torture », « Inquisiteur » et enfin « Grand Répurgateur » dans les cachots du Château de Châteauneuf-sur-Loire.

Particulièrement « ému et fier d’avoir été élu personnalité de l’année 1050 », Geoffroy le bourreau sanglant décidera de marquer le coup en accrochant 1050 têtes en feu au-dessus des remparts. Un geste qui marquera le début d’une longue tradition puisque de son côté, Crispin Poudevigne, apothicaire élu personnalité de l’année 1051, accrochera 1051 sangsues sur le visage d’une patiente atteinte de dysenterie.

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