Culture
Perfectionniste, Alexandre Astier annonce qu’il écrira lui-même les critiques du prochain Kaamelott
Afin de conserver la qualité de son œuvre, Alexandre Astier se chargera lui-même d’écrire l’intégralité des critiques de « Kaamelott : deuxième volet (partie 2). »
Après le scénario, le montage, la musique, le casting et le rôle principal, c’est au tour des critiques de ses prochains films d’être intégralement écrites par Alexandre Astier. « J’adorerais pouvoir déléguer mais je n’ai pas encore trouvé de personnes capables de faire de meilleures critiques de mon œuvre que moi », explique-t-il sur le plateau de Brut. Une nouvelle casquette pour le célèbre Roi Arthur à laquelle il déclare vouloir consacrer tout son temps. « Écrire une critique positive de mes films, c’est autre chose que de casser deux œufs dans un bol », commente-t-il, avant d’annoncer reporter de plusieurs mois la sortie du prochain volume de Kaamelott afin d’être certain « de trouver les mots les plus justes pour expliquer son génie ».
Bien qu’il annonce se consacrer à 100 % à cette tâche, l’écriture des critiques de ses futures productions sera aussi, comme à son habitude, une « affaire familiale » puisque sa mère, son père, mais également son demi-frère, sa belle-mère et plusieurs de ses enfants se chargeront de publier l’intégralité de ses écrits sur les sites Allociné, Letterboxd, Senscritique, Vodkaster ou encore Cinéfil.
Bien que ses critiques aient été initialement pensées pour être courtes et rapides à lire, Alexandre Astier avoue s’être pris au jeu et vouloir désormais développer des critiques plus longues, plus travaillées et nettement plus sombres. Un travail colossal que l’auteur-acteur-réalisateur-compositeur à succès nous confie vouloir publier en plusieurs volets, puis en plusieurs parties.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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