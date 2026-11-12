La star du film Babe 2 présente ce jeudi au Leclerc de Saint-Amand-les-Eaux

C’est une icône des années 90 qui va pointer le bout de son groin ce jeudi au supermarché Leclerc de Saint-Amand-Les-Eaux pour rencontrer son public. Les fans pourront ainsi venir y découvrir Casper en chair et en os, jeune porcelet de 6 mois à l’époque, et se prendre en photo avec lui au rayon charcuterie. Paupiettes, jambon à l’os, rôti farci, ribs, jarret et pâté de foie, autant de rôles que l’ancien enfant star a souhaité offrir à ses admirateurs après son récent décès à l’âge vénérable de 28 ans.

Une rencontre joviale qui se produira quelques jours après un autre passage éclair au Auchan de Villetaneuse lors de la Semaine du Goût. « Je l’ai trouvé vachement accessible » commente Loreleï, une fan de la première heure présente sur place, après s’être prise en photo avec du boudin noir. « Babe 2 c’est soixante-neuf millions de dollars de recettes au box-office. Casper pourrait avoir la grosse tête mais non il a su rester super humble ! » s’exclame Florian, un autre fan tout sourire, après avoir fait copieusement signer son livre d’autographes avec du gras de rillettes. Certains admirateurs en revanche sont ressortis de la rencontre un tantinet déçus. « Il n’était pas très bavard et j’ai trouvé qu’il avait quand même vachement changé par rapport à mes souvenirs » regrette Martine, assistante de direction chez Tchip Coiffure, en regardant du coin de l’oeil un tas de tranches de Speck posées en vrac dans un moule.

Un événement tout de même très attendu par les fans et qui devrait accueillir de nombreux visiteurs puisque Barney, la star du film « Sauvez Willy 4 », sera également présent sur place et débité en tronçons au rayon poissonnerie.

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