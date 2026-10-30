Il subit un contrôle fiscal après avoir acheté cinq fruits et légumes par jour

Assurant qu’il voulait seulement prendre soin de sa santé et de celle de ses enfants, Laurent, cadre supérieur dans l’agroalimentaire, n’a pas réussi à convaincre l’administration fiscale qui lui a imposé un contrôle approfondi. Motif : ses achats de fruits et légumes frais au cours des dernières semaines témoignent d’un train de vie bien supérieur à ce que ses déclarations d’impôts laissent imaginer.

« La semaine dernière, on peut constater que cette personne a acheté des clémentines corses, une courge butternut entière, du raisin et un kilo de châtaignes », s’extasie le contrôleur fiscal en charge du dossier, tickets de caisse Monoprix à l’appui. Des achats suffisants pour confirmer les soupçons de l’administration, d’autant que les fruits et légumes achetés sont souvent bio, voire cultivés en France.

À l’origine de ce contrôle fiscal, une simple story Instagram dans laquelle Laurent partageait une photo de sa fameuse tarte aux figues avec ses abonnés. « J’ai probablement été dénoncé par une personne jalouse de ma réussite », regrette le quadragénaire. S’il n’a pas encore formellement identifié le « corbeau », il soupçonne très fortement son collègue Michel, distant depuis qu’il a ramené un Tupperware de gratin de blettes pour son repas de midi.

Ce genre de contrôle tend à se multiplier : début octobre, un Marseillais a été rattrapé par l’administration fiscale après avoir mis un plein d’essence dans sa voiture.

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