Economie
Il subit un contrôle fiscal après avoir acheté cinq fruits et légumes par jour
Mauvaise surprise pour ce Bordelais rattrapé par les impôts suite à des dépenses jugées suspectes.
Assurant qu’il voulait seulement prendre soin de sa santé et de celle de ses enfants, Laurent, cadre supérieur dans l’agroalimentaire, n’a pas réussi à convaincre l’administration fiscale qui lui a imposé un contrôle approfondi. Motif : ses achats de fruits et légumes frais au cours des dernières semaines témoignent d’un train de vie bien supérieur à ce que ses déclarations d’impôts laissent imaginer.
« La semaine dernière, on peut constater que cette personne a acheté des clémentines corses, une courge butternut entière, du raisin et un kilo de châtaignes », s’extasie le contrôleur fiscal en charge du dossier, tickets de caisse Monoprix à l’appui. Des achats suffisants pour confirmer les soupçons de l’administration, d’autant que les fruits et légumes achetés sont souvent bio, voire cultivés en France.
À l’origine de ce contrôle fiscal, une simple story Instagram dans laquelle Laurent partageait une photo de sa fameuse tarte aux figues avec ses abonnés. « J’ai probablement été dénoncé par une personne jalouse de ma réussite », regrette le quadragénaire. S’il n’a pas encore formellement identifié le « corbeau », il soupçonne très fortement son collègue Michel, distant depuis qu’il a ramené un Tupperware de gratin de blettes pour son repas de midi.
Ce genre de contrôle tend à se multiplier : début octobre, un Marseillais a été rattrapé par l’administration fiscale après avoir mis un plein d’essence dans sa voiture.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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