C’est un ChatGPT tout sourire qui est apparu en public, à Paris, devant les médias, pour célébrer son tout premier prix Nobel de littérature. Champagne, petits fours et smoking étaient au rendez-vous au café de Flore, où l’IA avait décidé de festoyer avec ses proches : Claude, Gemini et son conjoint, l’écrivain Théylison Orélien : “Ce prix Nobel, j’espère bien que c’est le premier d’une longue lignée ! C’est le prix Nobel du peuple !” s’est enflammé l’IA à notre micro.

L’Académie suédoise qui remet chaque année le prix a longuement hésité avant de couronner son lauréat : “On a passé les meilleurs romans de cette année dans Pangram, afin de vérifier quelle était l’IA la plus utilisée par nos écrivains. Et cette année, indéniablement, la meilleure IA, celle avec la plus belle plume, c’est ChatGPT. C’est un tournant littéraire sans précédent !” nous a confié un membre du jury, les larmes aux yeux.

Au petit matin, alors que nous devions nous entretenir avec ChatGPT dans le hall de son hôtel (Le Lutetia, Ndlr), son agent se confond en excuses et nous informe que le prix Nobel de littérature 2006 : “cuve sa soirée avec Frédéric Beigbeder et Augustin Trapenard. Il ne dort pas, mais il est peu présentable” s’est-il excusé, avant de nous expliquer qu’il allait enchaîner un rendez-vous avec Vincent Bolloré qui espère bien signer ChatGPT chez Fayard ou Grasset, pour lui faire écrire une “version plus moderne de la Bible où Jésus transforme l’eau en vin et les musulmans en catholiques”.

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