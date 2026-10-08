Culture
Star Academy – Pour mieux les préparer à la célébrité, les élèves auront une initiation à la cocaïne
À quelques jours du prime d’ouverture de la Star Academy, plusieurs nouveautés ont été annoncées par TF1.
En octobre, la Star Academy lance sa quatorzième saison, avec Mosimann au poste de directeur. Le DJ et ancien gagnant de l’émission souhaite moderniser le programme et s’appuyer sur son expérience d’ancien élève du château. « Quand j’ai remporté l’émission en 2008, je n’étais pas du tout préparé à ma nouvelle vie. Je n’avais jamais pris de drogue, je ne savais pas combien payer une escort-girl, je ne maîtrisais pas la fraude fiscale… » C’est pour que les nouveaux élèves soient mieux armés que le directeur a décidé de mettre en place de nouveaux cours.
« La Star Academy est connue pour la qualité de ses professeurs et je souhaite m’inscrire dans cette tradition. » L’initiation à la cocaïne sera donc assurée par Matthieu Delormeau, qui interviendra à Dammarie-les-Lys. L’enseignement sur le recours à la prostitution sera donné conjointement par Franck Ribéry et Karim Benzema, tandis qu’une master class sur l’optimisation fiscale sera animée par Patrick Balkany. En complément, Mosimann aimerait mettre en place un cours destiné aux élèves masculins pour leur apprendre à contrôler leurs pulsions sexuelles. Mais, selon nos sources, il ne parvient toujours pas à trouver de professeur qualifié.
D’autres émissions vont connaître des ajustements
Afin d’être davantage en phase avec les problématiques actuelles, d’autres émissions de téléréalité vont également évoluer. Les candidats et les prétendants de L’Amour est dans le pré devront désormais passer un test de résistance aux pesticides avant la validation de leur dossier, alors que ceux de Pékin Express disposeront de vingt euros par jour, pour compenser l’inflation. Quant à Cauchemar en cuisine, l’émission proposera une saison spéciale dans laquelle Philippe Etchebest devra aider des fast-foods spécialisés dans le poulet à mieux blanchir l’argent de la drogue.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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