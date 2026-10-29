Sports
Les enfants chinois menacent Kylian Mbappé de ne plus lui fabriquer ses chaussures
Outrés par les propos de Kylian Mbappé sur Mao Zedong, de très jeunes ouvriers chinois menacent le joueur de ne plus lui coudre ses chaussures à crampons. Reportage.
C’est une usine sans-dessus dessous que nous retrouvons Kaito, ouvrier chinois de 8 ans chez Adidas. L’enfant, employé de la marque aux trois bandes depuis 3 heures ne décolère pas après que le footballeur français Kylian Mbappé a qualifié Mao Zedong de « dictateur » : « Cet homme est un ignorant irrespectueux. Je vous l’annonce, la prochaine fois il jouera pieds nus ! ».
En Chine, la polémique enfle et Kylian Mbappé est honni par toute la population, selon un sondage il serait devenu la personnalité la plus détestée du pays, devant Donald Trump et le droit du travail. Un sentiment conforté par Kaito : « Ça me donne envie de prendre ma retraite. De toute façon, 8 ans je crois que j’ai fait le tour. Il est temps de raccrocher les crampons, si vous me permettez l’expression ».
Pour tenter de calmer la polémique, Kylian Mbappé a promis d’employer une dizaine d’enfants chinois pour lui fabriquer des chaussures sur mesure et de vanter la qualité de leur travail : “Avec le code KYLIANMADEINCHINA gagnez -1O% sur un enfant chinois à domicile ! Vive la Chine ! Vive Mao” a-t-il lancé face cam à ses millions d’abonnés.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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