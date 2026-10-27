Emmanuel Macron promet de reconstruire le magasin Dior des Champs-Élysées « à l’identique »

En visite surprise à Marseille, Emmanuel Macron a reconnu un manque d’anticipation lors des violences du 17 octobre et demandé des manifestations hors des centres-villes. Mais il a également tenu à rassurer les Français sur sa capacité à gérer la crise actuelle et a notamment promis de reconstruire « à l’identique » le magasin Christian Dior situé au 127 avenue des Champs-Élysées dans le VIIIe arrondissement de Paris. Puis d’ajouter : « Il sera reconstruit d’ici cinq ans, peu avant mon prochain mandat présidentiel ». Le président a justifié ainsi cette décision : « Après Notre-Dame, c’est sans doute le plus beau monument de Paris et celui qui attire le plus de touristes. »

« Un joyau de notre patrimoine »

« Le magasin Dior des Champs-Élysées n’est pas seulement un joyau de notre patrimoine, c’est aussi l’âme de la capitale », a rappelé le chef de l’État. Lequel a d’ailleurs indiqué qu’il ne serait pas contre y ajouter une flèche de 44,50 mètres constituée de 500 tonnes de chêne et 250 tonnes de plomb. Celle-ci serait entourée de 16 statues en cuivre représentant les 12 apôtres et les 4 évangélistes et elle culminerait à 96 mètres de hauteur, avec en son sommet un coq en métal de 30 kilos.

Ce n’est pas la première fois qu’un important monument de Paris est détruit par des émeutiers. Lors des manifestations des Gilets Jaunes, le 16 mars 2019, plusieurs individus s’en étaient pris à la BMW du ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner.

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