Santé
5 bons réflexes à avoir en cas de morsure d’Eric Ciotti
Vous avez été mordu par le maire de Nice, Éric Ciotti ? Vous ressentez tremblements, bouffées de chaleur et une envie irrépressible de gober langoureusement les pieds de Marine Le Pen ? Alors voici 5 gestes à adopter d’urgence pour freiner l’infection.
Faire un garrot avec un bracelet de la Fête de l’Huma
Le temps vous est compté. Vite ! Utilisez un bracelet de la Fête de l’Huma pour vous faire un solide garrot et serrez-le jusqu’à ce que votre bras devienne rouge, puis noir. Ces deux couleurs, véritable kryptonite d’Éric Ciotti, feront fuir à coup sûr les cellules du maire de Nice dans chacun des recoins les plus honteux de votre corps. Bravo !
Faire sucer le venin par un crotale
Combattez le mal par le mal. Attrapez un crotale et malaxez-lui les glandes pour lui faire ouvrir la gueule avant de le coller sur votre plaie. Utilisez ensuite l’animal comme une ventouse pour faire sortir la bile d’Éric Ciotti de votre système lymphatique. Une fois fait, achevez humainement la pauvre bête agonisante en lui diffusant à plein volume les meilleurs titres de Manu Chao.
Surveiller d’éventuels changements physiques
Se faire mordre par Éric Ciotti peut entraîner des changements physiques importants : perte de cheveux, inclinaison à 90 degrés vers la droite, rallongement des dents jusqu’au parquet et ablation de la race. Surveillez l’évolution des symptômes et n’hésitez pas à prendre un Advil Caps en cas d’envie trop importante d’annexer la Pologne.
S’enfermer dans un endroit clos
Vous avez l’impression de perdre le contrôle ? Vite ! Enchaînez-vous au siège des Républicains et n’en sortez plus ! Jamais ! La moindre exposition à la lumière du jour pourrait vous transformer en un gigantesque tas de cendres, ou pire : un arabe.
Rompre le maléfice en se brûlant
La salive d’Éric Ciotti contient un mélange de sang de vierge, de bile de goule et de miasmes crasseux démoniaques des Grands Anciens. Elle vous poussera à exclure toute personne s’appelant Mahmoud et à harceler sexuellement toute personne s’appelant Marine. Ça n’est pas une vie. Rompez le sortilège en vous couvrant de gros sel, de câpres et de sauge puis en hurlant « LA RÉPUBLIQUE C’EST MOI » avant de vous mettre le feu. Vous pouvez également vous planter un bâton de pluie dans le cœur, mais ce n’est pas conseillé. C’est dangereux.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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