Depuis le 7 septembre, le candidat à la présidence de la République multiplie les rencontres avec les Français dans les cafés et leur offre des planches de charcuterie. Mais qu’en est-il des citoyens qui en dégustent sans lui ? Peuvent-ils lui envoyer leur facture ? La réponse est oui, mais sous certaines conditions. Tout d’abord, il faut que la planche de charcuterie ait été commandée entre le 7 septembre et le 5 octobre. En outre, les planches ne sont pas cumulables, une seule d’entre elles pourra être remboursée. Mais ce n’est pas tout puisque ces règles ne sont valables que pour la charcuterie commandée dans l’hexagone, pas dans les territoires ultramarins. Enfin, la viande des grisons ne sera pas remboursée car l’ancien Premier ministre veut privilégier le porc français.

Le cas épineux des planches mixtes

Il est à noter également que l’équipe de Gabriel Attal n’envisage pas de rembourser les planches de fromage. Toutefois, une exception sera faite pour les planches mixtes pour lesquelles vous pourrez vous faire rembourser le Comté ou le Cantal mais pas les fromages au lait de chèvre et encore moins au lait de brebis que le candidat a en horreur depuis qu’il a vomi du Roquefort à la cantine en 1997.Par ailleurs, vous ne pourrez pas vous faire rembourser les boissons ni même la cocaïne, contrairement à une rumeur tenace qui circule sur les réseaux sociaux.

Enfin, bien que le remboursement soit automatique si vous remplissez toutes les conditions, la somme restituée pourra vous être réclamée en cas de non-remboursement des frais de campagne du candidat. Notre conseil : demandez à tout hasard à Marine Le Pen, Edouard Philippe ou Jean-Luc Mélenchon s’ils sont d’accord pour vous rembourser votre planche.

Rejoignez le club des Gens qui Lisent Encore des Mails avec la newsletter du Gorafi Newsletter Signup Δ J’accepte de recevoir des e-mails marketing et consens au stockage de mes données conformément à la Politique de confidentialité. Envoyer