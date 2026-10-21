Politique
Il blâme Jean-Luc Mélenchon après s’être cogné l’orteil contre sa table basse
Philippe Du Saunier, propriétaire d’un duplex de deux-cent mètres carrés dans le huitième arrondissement de Paris et lecteur assidu du Figaro, Le Point, et Challenges, s’en est violemment pris à Jean-Luc Mélenchon après s’être cogné le petit orteil contre la table basse de son salon.
Le quinquagénaire, adepte de BFM TV, LCI et CNews, a aussitôt maudit Manuel Bompard, Mathilde Panot, Manon Aubry ainsi que « tous ces enragés qui polluent l’hémicycle, jettent de l’huile sur le feu, et veulent la révolution en plaçant des tables basses sur le chemin des honnêtes travailleurs qui paient la facture des assistés. »
Car pour lui, le doute n’est pas permis : cette collision n’aurait jamais eu lieu sans les Insoumis. « Au moment où je me suis cogné, j’étais distrait par un documentaire qui expliquait comment LFI avait causé le crash d’avion en Meurthe-Et-Moselle. Et j’étais en chaussettes car j’avais marché dans une crotte de chien, sûrement déposée dans ma rue par un lycéen radicalisé. Et puis, vous en connaissez beaucoup des jeunes de banlieue qui se cognent le doigt de pied contre une table basse à 5000€ ? Non ça tombe sur les Français qui bossent évidemment »
Depuis l’incident, la colère de Philippe n’est pas retombée. Le chef d’entreprise aurait déjà commencé la rédaction d’un commentaire Facebook dans lequel il attribue à LFI la responsabilité de son divorce, la dette de la France, la mort de son chien, les yaourts périmés dans son frigo et l’assassinat du président Kennedy.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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