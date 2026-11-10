Après la revalorisation du SMIC de 23 euros, une famille s’autorise un troisième repas dans la même journée

C’est jour de fête chez les Durandos, après la revalorisation surprise du SMIC. « Alors là, on va vraiment pouvoir se faire plaisir », témoigne Simon, le père de famille, des étoiles dans les yeux en regardant le jambon premier prix Marque Repère qu’il a pu acheter en rentrant du travail. « On est même un peu gênés par rapport aux voisins du dessus qui touchent un peu plus que le SMIC et qui n’ont pas eu ce coup de pouce. On va essayer de ne pas trop étaler notre richesse. »

Même son de cloche du côté d’Isabelle, sa femme, qui témoigne aussi de sa gratitude envers le Premier ministre et toute son équipe. « Hier soir, nous avons fait une folie avant d’aller nous coucher : nous… nous avons dîné ! J’ai un peu honte. Et ce matin, les enfants ont même eu le droit de prendre une douche chaude. On a l’impression d’être dans une famille de milliardaires ! »

Le couple envisage désormais de nouveaux projets, comme rallumer le chauffage dans la chambre des enfants ou acheter du dentifrice. Seul bémol à toute cette joie : Matéo, l’adolescent de la famille, qui rappelle que ce n’est pas être riche, mais juste vivre dans la dignité, avant d’ajouter « ¡Hasta siempre la revolución ! » et de claquer la porte de sa chambre.

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