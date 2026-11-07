France
Le gouvernement va taxer à 120 % la vente de gilets jaunes
Pour faire face à la crise des Gilets jaunes qui revient, le gouvernement a peut-être trouvé sa pièce maîtresse : taxer à hauteur de 120 % la vente de gilets jaunes.
Cette taxe sur les gilets jaunes pourrait être mise en place dès le retour du mouvement, avec un effet rétroactif. « Tous les possesseurs de gilet jaune sont invités à se faire connaître en préfecture et à régler le montant de la taxe, et ce sous soixante-douze heures », a expliqué un représentant du gouvernement. Les forces de police pourront, le cas échéant, opérer des contrôles au sein des domiciles et saisir les gilets jaunes non déclarés. « Ce n’est pas du tout une taxe contre les Gilets jaunes », a affirmé de son côté le Premier ministre qui défend cette mesure choc. « Mais nous sommes dans une période complexe et nous devons taxer les produits de grande consommation, comme l’essence, les pâtes ou les gilets jaunes ».
Dès l’annonce de cette nouvelle, la vente de gilets jaunes de contrebande aurait déjà explosé, avec des filières d’importation en provenance des quatre coins de l’Europe. « Avant, je vendais des clopes à Barbès, maintenant je vends des gilets jaunes », explique un vendeur à la sauvette qui nous montre son stock dans une camionnette. Plusieurs points de deal de gilets jaunes auraient d’ores et déjà été démantelés dans plusieurs départements.
Face à l’offensive du gouvernement, les Gilets jaunes pourraient lancer prochainement un nouveau mouvement dit « Gilet à poil », dans lequel les manifestants seraient invités à manifester entièrement nus. D’autres, plus pragmatiques, ont proposé de teindre les gilets d’une autre couleur pour qu’ils deviennent moins détectables par les forces de l’ordre.
Une aubaine pour les marques de luxe qui tentent elles aussi de surfer sur le retour du mouvement. Louis Vuitton devrait bientôt sortir son gilet jaune premium, au prix de 19 000 euros, permettant de passer inaperçu aux yeux des forces de l’ordre.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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