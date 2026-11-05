Politique
Emmanuel Macron annonce la tenue d’un hommage national pour la mort de Parcoursup
Le chef de l’État a déclaré qu’un hommage national serait organisé prochainement en mémoire de la plateforme d’accès à l’enseignement supérieur.
Après avoir assuré que Parcoursup serait définitivement remplacé par un nouveau système d’admission dans l’enseignement supérieur à l’horizon 2028, Emmanuel Macron a annoncé la tenue d’un hommage national pour la mort de Parcoursup lors d’un point presse ce matin. Il a justifié ainsi cette décision : « C’est quelqu’un d’éminemment important qui tire sa révérence, quelqu’un qui aura marqué la vie des lycéens de toute une génération mais également celle de leurs parents. » Puis d’ajouter : « On ne se souviendra sans doute d’aucun des Premiers ministres qui se sont succédé au cours de cette période mais personne n’oubliera Parcoursup. »
Des réactions mitigées
Le président de la République a également confié qu’une stèle serait érigée en mémoire de tous les cursus que les lycéens n’auront pas pu choisir en raison des algorithmes de la plateforme. Sur celle-ci sera déposée une plaque où figurera l’épitaphe « A la filière de mes rêves, petit ange parti trop tôt. » Marine Le Pen a aussitôt dénoncé « une instrumentalisation de la souffrance des jeunes » tandis que Jean-Luc Mélenchon a appelé à « en finir avec les mises en scène de la Macronie ». Gabriel Attal a de son côté salué la fin de Parcoursup : « J’espère qu’avec la fin de ce système chaque jeune pourra espérer avoir un destin aussi glorieux que le mien. »
Selon des proches du président, ce n’est pas le seul hommage national qu’Emmanuel Macron souhaiterait célébrer puisqu’il serait déjà en train de préparer celui de Michel Barnier.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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