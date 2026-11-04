C’est lors d’un week-end tout à fait anodin, sans aucun événement particulier, que Nathan est revenu des courses avec un bouquet à la main. D’abord circonspecte puis interdite, Manon, sa femme, s’est approchée de lui sans oser lui demander si le bouquet lui était destiné, de crainte que la réponse soit positive. Mais elle n’a pas eu besoin de le faire puisque Nathan lui a tendu les fleurs en lui déclarant sa flamme. « J’avais envie d’être un peu romantique. C’était une façon de lui dire combien elle compte pour moi », justifie-t-il, un peu gêné. « Il n’y avait aucun anniversaire à fêter, j’ai tout de suite compris qu’il m’avait trahie » raconte sa femme, encore sous le choc, qui décide aussitôt de demander le divorce, ne pouvant croire à la sincérité et à la gratuité d’un tel geste.

Un habitué des maladresses

« C’est vraiment la dernière chose à faire, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête » regrette Matthias, son meilleur ami. Il faut dire que le quadragénaire est un habitué des attentions ambiguës. D’après ses proches, il avait dit « je t’aime » à son ex-compagne à plusieurs reprises, alors même qu’elle ne lui avait rien demandé et que ce n’était en aucun cas une tactique pour obtenir d’elle qu’ils fassent l’amour. Elle qui résistait depuis quelques mois aux avances de son prof de hip-hop avait alors décidé de le tromper.

Maintenant que Manon est partie, beaucoup lui conseillent de s’expliquer voire de « l’oublier car elle ne le mérite pas ». Mais Nathan préfère attendre sagement qu’elle se rende compte de son erreur. « Le plus important est qu’elle soit heureuse », conclut-il.

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