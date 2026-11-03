Société
L’entreprise qui écrivait « votre avis nous est précieux » dans ses mails avoue avoir menti
La déception est grande pour les clients de la marque Emilio©, spécialisée dans la confection de dessous de verre à destination des particuliers. Après avoir réclamé l’avis des acheteurs concernant leur commande passée en ligne, l’entreprise a avoué qu’elle n’en avait absolument pas tenu compte jusqu’ici.
Un coup dur pour la plupart des clients ayant pris le temps de faire des retours sur le produit, la livraison ainsi que la qualité du service après-vente. « Ils m’ont dit que mon avis était précieux, alors j’ai passé quarante minutes à décrire la gamme de coloris que je souhaiterais voir exister. Et en fait, ils ne l’ont jamais lu. On ne m’a jamais traité comme ça ! », s’agace Félix, un client d’Amiens.
Même son de cloche chez Magali, de Niort, habituée à commander des dessous de verre pour ses réunions en entreprise. « J’ai mis une demi-journée à joindre leur SAV concernant un retard de commande, puis une autre demi-journée à répondre à leur questionnaire de satisfaction. Tout ça pour découvrir qu’en réalité, mon avis n’était pas si précieux. Je comprends mieux pourquoi j’attends mon colis depuis huit ans. »
Face à la grogne des clients, l’entreprise a fait paraître un communiqué dans lequel elle concède que, si l’avis des clients ne lui était en réalité pas précieux, il lui était quand même un peu utile pour caler les dessous de table des membres du Comex lors des assemblées générales.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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