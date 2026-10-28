Pour réduire les dégâts, les CRS seront équipés de matraques à bout rond

La start-up française « SafetyCop » vient de signer, ce mardi, un contrat avec l’Etat d’une valeur de 45 millions d’euros. Le but ? La livraison à l’ensemble des CRS de près de 250 000 matraques « anti-bobos », des tonfas labellisés « feel good » et « disruptifs » comportant à leur extrémité un bout rond en acier doux. De nouveaux modèles, garantis 100 % « kids-friendly » et permettant aux forces de l’ordre d’imprimer des coups de matraque puissants aux lycéens sans se soucier des dégâts. « Nos matraques traditionnelles sont faites en acier trempé et comportent à leur extrémité une surface arrondie. Désormais, nos nouvelles matraques seront faites en métal et auront un bout rond. Ça n’a rien à voir », commente, heureux, Jean-Marie Gauvet, CRS de 43 ans, en fracassant un jeune zadiste à coups de rangers.

Une petite révolution que le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a souhaité mettre en lumière sur X en dévoilant son souhait de commander d’autres produits phares de la start-up à succès dans le but de rendre les manifestations « moins anxiogènes ». Au programme : des balles de LBD rebondissantes permettant de rendre les tirs de LBD « imprévisiblement délires », des canons à eau plate et pétillante pour coller au mieux au goût de chaque manifestant, ou encore des tasers « Édition Pokémon » criant automatiquement « Pikachuuuu » à chaque nouvelle décharge.

Cette volonté de réduire les violences policières ne s’arrête pas là, puisque le gouvernement a également déclaré travailler sur l’élaboration de grenades désincrustantes permettant, en plus des mains et des yeux, d’arracher une bonne fois pour toutes les points noirs du visage des lycéens.

Rejoignez le club des Gens qui Lisent Encore des Mails avec la newsletter du Gorafi Newsletter Signup Δ J’accepte de recevoir des e-mails marketing et consens au stockage de mes données conformément à la Politique de confidentialité. Envoyer