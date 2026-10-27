Le gouvernement crée une « taxe d’habitation auto » pour les Français qui dorment dans leur voiture

C’était l’un des 7438 points bloquants de la loi de finances 2026, adoptée le 2 février dernier par le gouvernement. À compter du 1er mars prochain, les personnes dormant dans leur voiture faute de moyens pour louer un logement devront s’acquitter de la nouvelle taxe d’habitation auto. « Une très bonne initiative » qui permettra à chaque Français de participer aux dépenses publiques selon ses moyens, se félicite Sébastien Lecornu .

Pour être le plus juste possible, le montant de la taxe se veut évolutif. En d’autres termes, plus le véhicule est gros, plus la taxe est importante avec un impôt majoré pour les propriétaires de SUV. Les voitures équipées d’un siège auto devront également s’acquitter d’une taxe plus élevée afin que chaque occupant du véhicule contribue à l’effort républicain, peu importe son âge.

Le gouvernement souhaite aller encore plus loin et créer une taxe pour les personnes vivant dans un carton ou sur un matelas à même le sol. Cette participation aux dépenses publiques pourra prendre la forme d’une journée de quête reversée chaque mois au centre des impôts le plus proche, comme l’envisage le premier Ministre.

Le Medef a été le premier à réagir à l’entrée en vigueur de ce nouvel impôt, « qui ne fait plus peser le poids de la fiscalité sur les seuls patrons ».

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