Prix de l’essence : Le Salon de l’auto remplacé par le Salon de la marche sportive

C’est une surprise de taille pour les amateurs de voitures qui s’étaient pressés devant la porte de Versailles pour l’ouverture du rendez-vous traditionnel des amoureux de la voiture. « On s’attendait à voir le nouveau SUV DS 7 et finalement on tombe sur le nouveau sac d’hydratation Décathlon pour les randonnées », témoigne Mickaël qui n’a pas raté un Salon de l’auto depuis 25 ans. « Les essais de véhicules ont été remplacés par des démonstrations de marche nordique, les stands Ferrari et Porsche par des fabricants de semelles orthopédiques.» c’est vraiment un autre délire.

Le Salon du cheval et de la calèche prévu en 2027

Le directeur du salon explique ce choix controversé : « Avec les prix du carburant, nous ne pouvions pas faire venir toutes les voitures à Paris, ça revenait beaucoup trop cher et nous aurions été déficitaires. » Le salon a donc entièrement revu sa programmation. Seule consolation pour les passionnés d’automobile : un simulateur de conduite permettra aux visiteurs de s’asseoir derrière un volant et de passer devant des stations essence pour regarder le prix de l’essence augmenter.

Si les prix des carburants continuent de flamber, la direction du salon envisage déjà d’autres options pour les prochaines éditions. « En 2027, le Salon de l’auto sera remplacé par le Salon du cheval et de la calèche, en 2028 aura lieu le Salon de l’auto-stop et en 2029, le Salon du salon, pour les gens qui n’auront plus du tout les moyens financiers de quitter leur domicile. »

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