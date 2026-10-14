Economie
Après avoir hérité de l’entreprise familiale, il devient coach en méritocratie
Louis, 27 ans, ne se contente pas d’être devenu un homme d’affaires influent : il a choisi d’utiliser tout son potentiel pour se diversifier et générer davantage de revenus. Un exemple pour la jeunesse.
A l’heure où de nombreux jeunes se contentent de brûler des poubelles et de bloquer l’accès de leur établissement, d’autres ont décidé de prendre leur destin en main et de provoquer la réussite. C’est le cas de Louis, qui, tout au long de sa vie, a travaillé dur pour y arriver. Certes, il ne faisait pas partie de la tête de classe mais il a eu le mérite de s’accrocher en intégrant une grande école de commerce à plus de 60 000 euros le cursus. Et lorsque son frère est parti vivre aux Etats-Unis, il a su se manifester auprès de son père pour hériter de l’entreprise familiale. « Quand mon père m’a proposé le poste, j’ai su saisir l’opportunité. C’est ça que je veux enseigner à mes futurs clients » confie-t-il.
Travail et détermination
« On n’a rien sans rien, tout est une question de volonté et de mérite » explique le jeune homme au volant de sa Porsche décapotable. Puis d’ajouter : « Même dans les échecs, on apprend, c’est ce que j’ai compris quand j’ai coulé l’autre boîte de papa il y a deux ans, savoir rebondir, c’est le plus important. » C’est aussi pour cette raison que le jeune homme ne veut pas transmettre ses talents uniquement à des populations aisées. Il entend « démocratiser le coaching » afin que tous ceux qui le souhaitent puissent en bénéficier et assure qu’il n’ira « pas au-delà de 1000 euros l’heure. »
Cette belle histoire n’est pas sans rappeler celle de Raphaël, un trentenaire monégasque que nous avions suivi l’année dernière. Propriétaire de plusieurs immeubles familiaux, il s’était lancé courageusement dans une carrière « freelance » de conseiller en gestion de patrimoine.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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