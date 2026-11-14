90 % des Français envisagent de voter Raphaël Glucksmann pour ne plus revoir Léa Salamé au 20 heures

C’est une vague d’enthousiasme populaire totalement inattendue qui traverse le pays. Selon une étude Ipsos, neuf Français sur dix se disent désormais prêts à glisser un bulletin Raphaël Glucksmann dans l’urne afin de ne plus jamais subir le 20 heures de France 2, présenté par Léa Salamé.

L’argument fait mouche dans les foyers, où l’on est prêt à accepter n’importe quel programme économique et social pour retrouver une soirée paisible. « Franchement, entre subir une augmentation des impôts et devoir subir à nouveau son petit air condescendant de bourgeoise pendant qu’on mange des coquillettes au jambon, le choix est vite fait », confie Jean-Marc, 56 ans, spectateur du journal de France 2 depuis plus de vingt ans.

En coulisses, l’état-major du candidat à la primaire de la gauche tente de capitaliser sur cet élan populaire. En attendant le premier tour, l’intéressé aurait déjà prévu de confier à sa compagne de nombreuses tâches ménagères à leur domicile pour l’empêcher de reprendre toute activité professionnelle et ainsi combler la majorité des Français.

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