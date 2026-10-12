Politique
Raphaël Glucksmann victime d’une victoire à la primaire du Parti socialiste
Alors qu’il se trouvait au siège du Parti socialiste, le candidat du parti « Place Publique » a été victime d’une violente victoire à la primaire du Parti socialiste. Ses jours ne sont pas en danger. Reportage.
C’est sur le trottoir devant le siège du Parti socialise que le drame s’est joué en quelques secondes, selon les témoins. « J’ai vu son regard quand il a compris ce qui se passait », raconte un proche. « Il a poussé un petit hurlement de douleur quand il a réalisé qu’il était bien le candidat du Parti socialiste », explique un autre. Le ou les auteurs ont eu le temps de prendre la fuite mais certains accusent les derniers militants PS d’avoir volontairement voté pour lui. « C’est cruel et mesquin, il ne méritait pas ça, pas si jeune », se lamente sa porte-parole.
Dès l’annonce du drame, les opposants à Raphaël Glucksmann ont souhaité apporter leur soutien au regretté nouveau candidat. « Je suis tout cœur avec M. Glucksmann, je partage sa douleur, halte à la violence en politique » a commenté pour sa part Jordan Bardella. De son côté Jean-Luc Mélenchon a noté que cet incident n’était pas arrivé par « un simple hasard » et que selon le tribun « M. Glucksmann l’a sans doute un peu cherché pour qu’on le plaigne ».
Une mésaventure qui n’est pas sans rappeler celle de Benoît Hamon, en 2017, qui avait été grièvement désigné candidat de la gauche plurielle.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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