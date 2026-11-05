Paris – Le premier bar à poivrots ouvre dans le Marais

Le projet est né il y a quelques mois dans l’esprit de deux copains d’école de commerce : Baudoin et Pierre-Marie, qui en avaient assez de leur job dans la tech et souhaitaient enfin lancer leur bar à concept. « On voulait quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui mette l’humain avant tout » explique Baudoin, fringant trentenaire à moustache. L’idée est simple mais il fallait y penser : proposer au cœur du Marais une expérience authentique : un bar à poivrots, où des hommes déprimés viennent boire leur ballon de rouge dès 11h du matin. Pour Pierre-Marie, le bar à poivrots propose quelque chose d’unique, qui change au fur et à mesure de l’heure de visite : « Le matin ils font la gueule, mais avec l’alcool, ils se détendent et dès midi, ils deviennent de plus en plus bruyants et blagueurs : c’est ça l’expérience du poivrot ! »

Malgré des tarifs assez élevés même pour le quartier, le Si Rose attire déjà toute une foule de curieux. Parmi eux, Victoire, 34 ans, entrepreneuse : « Je n’avais jamais vu un poivrot d’aussi près… Même s’ils font partie de la déco du bar, on peut quand même leur parler et eux nous répondent, avec leur haleine qui pue le vin. Ils mettent même les doigts dans le bol à cacahuètes, comme les vrais ! » D’autres en revanche, sont plus mitigés, comme Théo, 24 ans, venu dès la soirée de lancement : « J’avais l’impression de voir mon père, qui est resté à Roubaix. » Pour l’instant, le bar propose quatre poivrots à temps plein (Alain, Momo, Didier et Jacky) mais si le concept rencontre son public, ses concepteurs n’excluent pas de s’agrandir et d’en ajouter deux ou trois de plus dans l’année, car le pays n’en manque pas.

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