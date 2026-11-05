Société
Un conducteur de tramway fatigué de devoir encore choisir entre écraser cinq personnes ou une seule
Besançon – Régis Poulain, chauffeur de tramway depuis 2014, avoue commencer à en avoir assez de devoir sans arrêt choisir le nombre de personnes à écraser sur son trajet.
C’est résigné et abattu que Régis Poulain, chauffeur de tramway senior à la RATP, entame comme tous les jours son parcours sur la ligne T2 de Besançon. Mais alors qu’il quitte la station République pour se diriger vers Parc Micaud, les freins de son véhicule lâchent subitement. « Ne vous inquiétez pas, c’est comme ça tous les jours », nous rassure-t-il, dépité, avant d’attraper sa radio pour contacter le responsable « Dilemme et homicides » situé au niveau d’un aiguillage, quelques mètres plus bas.
Une situation délicate que Régis Poulain aborde avec calme et routine. « Aujourd’hui, j’ai le choix entre écraser trois bébés blancs OU une seule vieille. J’ai dix secondes pour me décider. C’est pas facile facile », nous explique-t-il en se grattant le menton, avant de finalement demander à ce qu’on oriente l’aiguillage en direction des trois bébés. « L’un de ces trois poupons aurait pu devenir Hitler alors que la vieille, pas sûr. », commente-t-il, soulagé.
« Depuis que j’ai commencé mon travail de chauffeur de tramway en 2014, j’ai tué exactement 543 976 personnes », déplore-t-il en levant les yeux au ciel. « J’ai eu plus de personnes sous mon tramway que dedans. Mais bon, ça fait aussi partie du métier », conclut-il, philosophe, avant de poursuivre sa course folle jusqu’au prochain embranchement menant simultanément vers un vieillard en fauteuil roulant ou cinq chatons mignons.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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