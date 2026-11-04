Société
Mobilisation – Après une saison épuisante, le syndicat des moustiques demande plus de moyens
Les insectes si redoutés revendiquent à leur tour et demandent au gouvernement de prendre ses responsabilités.
Cette fois-ci c’est au tour des moustiques d’interpeller le gouvernement face au manque de moyens. Il faut dire que la condition des moustiques s’est clairement dégradée ces dernières années. Pour cause : des saisons de plus en plus longues, des êtres humains en moins bonne santé et derrière, un gouvernement qui ne suit pas.
Résultat, les burn-out pleuvent chez les maringouins qui ne tiennent plus la cadence infernale. Au mois de septembre, c’est seulement une piqûre sur trois qui a pu être assurée contre quatre sur cinq en 2020. Face à ce constat, les insectes réclament une meilleure rémunération d’au moins 15 µl de sang par piqûre contre 10 aujourd’hui. Ils réclament également de meilleures conditions de travail comme nous témoigne Roger, de la CGT moustique aquitaine « Est-ce que c’est normal de bosser avec des trompes de 2008 ? Que fait le gouvernement Lecornu ? », peste-t-il.
Mais au-delà des conditions, c’est toute une filière qui est en souffrance car le métier de saisonnier moustique souffre des mêmes problématiques que la restauration : un travail pénible et mal rémunéré qui peine à attirer les jeunes. Une attitude qui a le don d’agacer les anciens. « À mon époque, on était sur le pont dès 17 h 30 et on traquait des touristes allemands jusqu’à 6 h non-stop, sans rechigner. Maintenant, les jeunes ne veulent plus bosser », confie Daniel alors qu’il tente d’échapper à une chauve-souris.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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