Politique
Selon Bruno Retailleau, « True Crime Community » serait l’anagramme de « Jean-Luc Mélenchon »
Le président du parti Les Républicains reste persuadé de la culpabilité de LFI dans la fusillade du collège d’Aubagne.
Bruno Retailleau n’en démord pas. Alors qu’il avait dénoncé l’influence de Jean-Luc Mélenchon dans le passage à l’acte du jeune tireur, l’individu en question a avoué avoir été influencé par la « True Crime Community », une mouvance née aux États-Unis proche de l’extrême-droite. Mais un détail troublant tracasse le président du Parti des honnêtes gens : « À 14 lettres près, True Crime Community est l’anagramme parfait de Jean-Luc Mélenchon…». Coïncidence ?
Poussant l’enquête encore plus loin, Bruno Retailleau assure que si l’on prononce « True Crime Community » à l’envers, on obtient « Itinumoc Emirkeurt », une phrase en ouzbek ancien qui signifierait « Jean-Luc Mélenchon président du chaos ». Face à ces faits qu’il juge inacceptables, Bruno Retailleau a demandé l’emprisonnement immédiat du président de LFI jusqu’au 1er juin 2027 a minima.
Reprise par CNews, l’information a fait l’objet d’une émission spéciale de 4 heures en présence du maire de Carcassonne, expert en langue morte d’Asie Centrale. Selon lui, cette découverte prouve sans l’ombre d’un doute que la France Insoumise a orchestré cette fusillade, les manifestations lycéennes, les pillages du 17 octobre et les retards du RER B depuis 1997.
Jean-Luc Mélenchon a assuré qu’il répondrait à ces accusations, dès qu’il aurait fini de démentir les 314 faits que Bruno Retailleau lui reproche.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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