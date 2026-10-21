17 octobre – L’IGPN sanctionne 3 CRS pour usage raisonnable de la force

Trois CRS ont été sanctionnés mardi soir par l’Inspection Générale de la Police Nationale (IGPN) pour avoir fait preuve d’un usage raisonnable de la force lors des manifestations du 17 octobre. Une décision qui pourrait créer un dangereux précédent au sein de la profession.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les trois fonctionnaires auraient dispersés plusieurs manifestants sans lancer de gaz lacrymogène ni provoquer de blessure grave. Ils seraient même allés jusqu’à aider à se relever, un homme tombé au sol. Des faits jugés particulièrement préoccupants par leur hiérarchie, qui redoute une remise en cause de certaines traditions du maintien de l’ordre. « Nous ne pouvons pas accepter que des policiers prennent de telles initiatives sans en mesurer les conséquences sur l’image de l’institution », explique une source proche du dossier.

Interrogé sur ces sanctions, le ministère de l’Intérieur a tenu à rappeler que les policiers bénéficiaient d’un cadre légal précis dans l’exercice de leurs fonctions, lequel ne saurait être interprété comme une invitation à faire preuve de retenue et de respect du droit de manifester. Les policiers mis en cause ont été convoqués pour un rappel à leurs obligations professionnelles et devront notamment suivre une formation de deux heures, consacrée à la gestion de l’empathie.

L’IGPN a par ailleurs annoncé l’ouverture d’une cellule chargée d’évaluer la santé mentale des policiers afin que tous puissent atteindre « le même niveau d’excellence que la brigade de Carcassonne ».

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