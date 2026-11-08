La version indienne de « Mariés au premier regard » acceptera aussi les filles de plus de douze ans 

Pour Jatayu Ajagavakar, 36 ans, le fringant producteur de l’émission, le programme est là pour bousculer les idées reçues : « On a l’habitude de voir des hommes bien intégrés dans la vie active demander la main de filles de 6, 7 ou 8 ans, mais ici, on compte bien casser les codes de la société. Avec Mariés au premier regard, on a décidé d’accepter des filles de 12 ans et plus. Cela peut sembler un pari un peu fou, qui pourrait même en déranger certains, mais on va tenter le coup ! »

Et en effet, la nouvelle fait grincer des dents. Certains spectateurs se plaignent déjà sur les réseaux sociaux : « Trop vieilles… », « N’importe quoi ! », « Qui peut tomber amoureux au premier regard d’une fille qui a 16, 18 ou pourquoi pas 20 ans tant qu’on y est ? » Les commentaires fusent et on accuse l’émission d’aller à l’encontre des traditions du pays. Certains évoquent même le truquage de l’émission : « Des filles qui traversent toute leur enfance sans jamais se marier à un vieux monsieur choisi par leur famille ? Méfiance ! Il y a de l’arnaque dans l’air… »

Pourtant, les casteurs de l’émission annoncent déjà avoir reçu un nombre important de candidatures, dont certaines vont faire grand bruit. C’est le cas d’une certaine Amandara, toujours célibataire alors qu’elle a atteint l’âge canonique de 27 ans. « Au début, on n’y croyait pas. Mais on a trouvé la perle rare : 27 ans, et toujours pas mariée, ni à un cousin éloigné, ni même à un oncle veuf… On nage en plein délire. Alors j’ai hâte que les candidats la rencontrent, car ça risque d’être explosif ! » , commente le producteur Jatayu Ajagavakar,

Pour les candidats masculins, en revanche, il n’y a eu aucun problème dans la sélection : des hommes de 20 à 65 ans ont été triés sur le volet pour rencontrer les candidates. « On a choisi des profils assez différents : les vieux ont de l’argent et une belle voiture, et les jeunes ont une jambe en moins ou une maladie de peau. On a pensé que ça ajouterait une difficulté supplémentaire pour les filles, qui ont quand même le beau rôle dans ce pays », annonce Jatayu Ajagavakar. L’émission sera diffusée dans trois semaines et on pressent déjà des records d’audience.

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