Politique
Nathalie Arthaud promet un centime d’euro à chaque citoyen si elle est élue présidente
La porte-parole de Lutte ouvrière et candidate déclarée à l’élection présidentielle a pris exemple sur Donald Trump en promettant un centime d’euro à chaque citoyen si elle est élue présidente.
La somme sera directement versée sur le compte des contribuables au lendemain du second tour et pourra être dépensée par chacun comme bon lui semble, à condition que cette dépense soit faite sur le sol français. « L’idée est de sortir de la politique de l’offre. Ce centime doit donc être dépensé pour une bonne cause, comme un don à une ONG française ou l’achat d’un album de Patrick Bruel d’occasion », peut-on lire sur le site de la candidate.
Relayée sur les réseaux sociaux de Nathalie Arthaud, la proposition séduit de nombreux internautes en ces temps d’inflation galopante. « C’est super ! Après, il ne me restera qu’à trouver 399 autres centimes pour me payer un café allongé chez Paul », plaisante l’un d’eux sur X. « Personnellement, je mettrais ce centime de côté en cas de coup dur, on n’est jamais trop prudents », tempère une autre sur Facebook.
Mais la proposition est aussi jugée hors sol par une partie de l’opposition. Outre le fait que Nathalie Arthaud n’aurait pas les économies suffisantes, certains concurrents estiment que la somme serait bien insuffisante pour relancer l’économie française. « C’est pourquoi, en cas de victoire, je ne verserai pas un, mais trois centimes et un pin’s Renaissance », a promis Gabriel Attal.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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