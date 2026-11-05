« Les Français en ont assez des primaires, des sondages et des débats télévisés. Il est temps de revenir à des valeurs simples : un cheval, une lance et un homme qui tombe dans la boue », a expliqué le président des Républicains. Selon les premières informations, chaque candidat devra affronter ses adversaires en armure devant 15 000 spectateurs, au cœur du Stadium Gallo-Romain.

« Bruno s’entraîne depuis tout petit, il n’a encore jamais perdu une joute », explique son entourage, tout en brossant son cheval Étalon de Souche, qui est prêt à en découdre. Du côté de ses adversaires, Édouard Philippe aurait demandé du temps afin d’apprendre à monter à cheval, alors que Gabriel Attal aurait déjà commencé à s’entraîner sur son poney Shetland. Seul David Lisnard refuse d’y participer, craignant pour son costume Hugo Boss et son brushing.

Le vainqueur de cette grande joute sera donc officiellement désigné candidat de la droite à l’élection présidentielle. En cas d’égalité, les prétendants devront se départager lors d’une épreuve de tir à l’arbalète sur des chômeurs en fin de droits. Affaire à suivre.

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