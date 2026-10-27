Politique
Yaël Braun-Pivet propose une minute de silence en hommage à la santé mentale du tireur de Trappes
La présidente de l’Assemblée nationale a souhaité marquer les esprits suite au terrible drame de Trappes.
Une minute de silence au nom de la République et de tous les Français. C’est ainsi que Yaël Braun-Pivet a présenté son projet aux députés, après la tragédie qui a frappé les Yvelines le 23 octobre dernier. Une initiative validée à l’unanimité par les bancs des Républicains et de l’extrême-droite, qui saluent un geste fort : « On pense bien sûr à Kevin T., victime malheureuse de ce drame », souffle Jean-Philippe Tanguy, visiblement ému.
À travers cette minute de silence, le RN a également souhaité rendre hommage à tous ses terroristes, premières victimes de déséquilibres mentaux en France. « Nous voulons que la stigmatisation cesse, et qu’ils soient enfin reconnus comme des martyrs », a martelé Marine Le Pen, rappelant le terrible cas de ce sexagénaire en avril dernier, contraint par la maladie à tirer à la carabine sur des enfants en les traitant de « sales nègres » et « sales arabes ».
La figure de proue du RN a ensuite déposé un projet de loi visant à considérer tous les élus et les sympathisants du parti comme déséquilibrés mentaux et irresponsables par défaut. L’objectif : faire gagner un temps précieux à la justice, en cas de propos sortis de leur contexte à l’égard d’une communauté ou de petite fusillade.
Souhaitant aller plus loin, Éric Zemmour a profité de son invitation quotidienne au micro de BFMTV pour proposer de dépénaliser le racisme.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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