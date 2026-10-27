Yaël Braun-Pivet propose une minute de silence en hommage à la santé mentale du tireur de Trappes

Une minute de silence au nom de la République et de tous les Français. C’est ainsi que Yaël Braun-Pivet a présenté son projet aux députés, après la tragédie qui a frappé les Yvelines le 23 octobre dernier. Une initiative validée à l’unanimité par les bancs des Républicains et de l’extrême-droite, qui saluent un geste fort : « On pense bien sûr à Kevin T., victime malheureuse de ce drame », souffle Jean-Philippe Tanguy, visiblement ému.

À travers cette minute de silence, le RN a également souhaité rendre hommage à tous ses terroristes, premières victimes de déséquilibres mentaux en France. « Nous voulons que la stigmatisation cesse, et qu’ils soient enfin reconnus comme des martyrs », a martelé Marine Le Pen, rappelant le terrible cas de ce sexagénaire en avril dernier, contraint par la maladie à tirer à la carabine sur des enfants en les traitant de « sales nègres » et « sales arabes ».

La figure de proue du RN a ensuite déposé un projet de loi visant à considérer tous les élus et les sympathisants du parti comme déséquilibrés mentaux et irresponsables par défaut. L’objectif : faire gagner un temps précieux à la justice, en cas de propos sortis de leur contexte à l’égard d’une communauté ou de petite fusillade.

Souhaitant aller plus loin, Éric Zemmour a profité de son invitation quotidienne au micro de BFMTV pour proposer de dépénaliser le racisme.

Rejoignez le club des Gens qui Lisent Encore des Mails avec la newsletter du Gorafi Newsletter Signup Δ J’accepte de recevoir des e-mails marketing et consens au stockage de mes données conformément à la Politique de confidentialité. Envoyer